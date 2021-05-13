Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Юрист Белого дома в 2017—2018 годах Дональд Макган согласился выступить в Конгрессе США по докладу экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшее дело о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Макган согласился выступить при условии, что в суде будет рассматриваться стенограмма его доклада, а сама инстанция не будет принуждать его к даче показаний публично. По предварительным данным, слушания должны состояться 19 мая. Макгана будут расспрашивать о возможных случаях злоупотребления властью бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее суд округа Колумбия разрешил экс-юристу Белого дома Дональду Макгану не являться в Конгресс США на слушания по расследованию в отношении Трампа.