Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Чувашии будет создан республиканский центр закупок, на базе которого консолидируют государственные и муниципальные закупки. В штате организации предусмотрено 48 единиц. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, создаётся казенное учреждение «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Установленная предельная штатная численность организации — 48 единиц.

«Определить основной целью деятельности казенного учреждения реализацию полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд», — говорится, в частности, в документе.

Власти полагают, что это централизация закупок позволит повысить бюджетную эффективность и прозрачность закупок, позволит предотвратить коррупционные проявления. В настоящее время на муниципальном уровне работают 24 уполномоченных органа.

Согласно документу, в Чебоксарах под новую структуру будет передано нежилое помещение общей площадью 260 кв. метров по проспекту Ивана Яковлева, 2а. Его кадастровая стоимость оценивается в 3 582 758 рублей 40 копеек.

Средства на содержание вновь созданной организации предусмотрены в бюджете Чувашии.