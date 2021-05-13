Кунгур, Пермский край, , 07:31 — REGNUM В Кунгуре Пермского края суд признал директора частного детского сада виновной в крупном мошенничестве, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что женщина похитила более 8 млн рублей, которые выделялись в качестве субсидий из бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности. Руководитель учреждения предоставила чиновникам минобра ложные сведения о количестве дошкольников, посещавших детсад, количестве дней пребывания и получения детьми образования.

Суд приговорил директора частного детского сада к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также с виновной взыскано 8,5 млн рублей в счет возмещения ущерба краевому бюджету. В законную силу приговор не вступил.

Стоит отметить, это не первый случай, когда руководство детсадов прибегает к махинациям с субсидиями. В январе 2021 года осуждена экс-директор кунгурского частного детского сада, завышавшая число воспитанников для получения господдержки.

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