Ярославль, , 09:49 — REGNUM В Ярославской области в крайне неудовлетворительном состоянии находится дорога, соединяющая между собой села Шестихино и Брейтово. Об этом ярославцы пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога в Брейтово Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте

Дорога идёт вдоль берега Рыбинского водохранилища, это главные рыбацкие места Ярославской области. Здесь расположены базы отдыха, на рыбалку и охоту сюда приезжают жители не только Ярославской, но и соседних областей, а также жители столицы.

«Дорога от Шестихино до Брейтово отвратительная, ехать невозможно вообще. Самый плачевный участок — село Горелово Брейтовского района. Уже лет 5 автомобилисты мучаются. Но последние два года совсем жесть, на дорогу без слез не посмотришь…», — написал один из жителей в социальных сетях.

В администрации Гореловского сельского поселения с мнением жителей и проезжающих мимо автомобилистов солидарны — жалобы на дорогу к ним приходят регулярно, но всё дело в том, что трасса региональная — поселение не может отремонтировать её самостоятельно.

«Дорога убитая — это однозначно. Конечно, обращения написаны везде, куда можно. Ответ был от департамента дорожного хозяйства о том, что дорога включена в план БКД на 2022 год. То есть ещё год ждать, это всё-таки очень много», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Гореловского сельского поселения Владимир Бобин.

О том, что ситуация обстоит именно так, корреспонденту ИА REGNUM рассказал и член Общественной палаты Ярославской области Андрей Тутариков, который регулярно посещает Брейтовский район.

«Этой весной как-то всё сразу разрушилось. Я за 11 лет многократных ежегодных поездок в Брейтовский район впервые увидел масштабы бедствия. Справедливости ради скажу, что «вахруковский» участок новой дороги в Брейтово от Некоуза через Правдино держится в хорошем состоянии, хотя прошло почти десять лет. Плюс на выезде из Углича блестит красотой новый отремонтированный участок, к которому в этом году обещают добавить чуть меньше десяти километров. Всё остальное — в плохом состоянии», — рассказал Тутариков.

Общественник видит в этом три потенциальные угрозы. Во-первых, из-за плохой инфраструктуры люди продолжают покидать удалённые районы, такие как Брейтовский и Некоузский. Во-вторых, это сказывается на безопасности людей.

«Несколько лет назад, когда в Ярославской области началась оптимизация социальной инфраструктуры, главным аргументом было то, что качество и доступность услуг не пострадают. Потому что даже если рядом нет больницы, то скорая помощь стремительно доставит до места. Я представил, не дай Бог, что больную бабушку из села Покровское нужно срочно доставить в Брейтовскую центральную районную больницу или еще дальше — в Угличскую, если на месте нет нужного врача или оборудования. Это будет очень долго, за человека реально страшно», — рассказал Андрей Тутариков.

Третья проблема — туризм. Конечно, заядлые рыбаки будут ездить в Брейтово на рыбалку даже при полном отсутствии дорог. Но для всех остальных разбитые трассы к Рыбинскому морю могут стать непреодолимым препятствием.

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