Кемерово, , 07:29 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 771 человек. Из них детей и подростков до 17 лет — 186 человек — 24,1%. (в 2020 году — 6752 человека, детей — 1773), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратились 473 человека, в том числе детей — 90.

Уточняется, что помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях Кемеровской области.