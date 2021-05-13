Загреб, , 08:01 — REGNUM Премьер-министр Андрей Пленкович на пресс-конференции 12 мая в Водняне заявил, что последние прогнозы Европейской комиссии — позитивны для Хорватии, которая входит в число четырех стран, в которых будет наблюдаться наибольший рост экономики. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Согласен весенним экономическим прогнозам, Европейская комиссия немного снизила показатели роста экономики Хорватии в 2021 году до 5%, но также значительно увеличила эти показатели на 2021 год до 6.1%, когда ВВП Хорватии превысит докризисный уровень.

«Я думаю, что эти весенние прогнозы — действительно позитивны для Хорватии. Мы являемся одной из четырех стран, которые будут иметь наибольший рост, согласно этим прогнозам, и наши темпы роста — выше среднего показателя по Европейскому союзу, который составляет около 4.2% и 4.4%», — отметил премьер-министр.

Еврокомиссия в своих последних исследования прогнозирует, что рост экономики Хорватии будет одним из самых быстрых в Европейском союзе. Самый высокий рост в этом году должен наблюдаться в Испании, 5.9%, Франции, 5.7%, а в Хорватии и Венгрии — 5%. В 2021 году самый высокий рост ожидается в Испании, 6.8% и Хорватии и Мальте, на 6.1%.