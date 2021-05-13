Кемерово, , 07:23 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 62 случая.

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«Кемерово — 22, Новокузнецк — восемь, Анжеро-Судженск — четыре, Промышленновский МО — три, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Осинники — два, Юрга — два, Кемеровский МО — два, Таштагольский МР — два, Топкинский МО — два, Белово — один, Березовский — один, Междуреченск — один, Мыски — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Гурьевский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тяжинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 57 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 985 случаев заражения коронавирусом, 34 667 человек выздоровели, 690 скончались.