Чебоксары, , 07:21 — REGNUM В Чувашии парламентарии рассмотрят проект о введении жилищного сертификата для детей-сирот старше 23 лет. На эти средства они сами смогут выбрать жильё, в том числе добавив собственные накопления. Данное решение предлагается после провала программы обеспечения жильём в 2020 году из-за неосвоения 115 млн рублей. Законопроект о предоставлении социальной жилищной выплаты внесён на рассмотрение Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Речь идёт о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья детям-сиротам. Согласно проекту, данная категория жителей сможет воспользоваться этим правом при достижении 23 лет и при единовременном соблюдении шести условий. В частности, если потенциальный получатель не имеет судимости (либо непогашенной судимости), не состоит на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах, является дееспособным, имеет работу или учится, либо ухаживает за малолетним ребёнком. Что касается работы, то тут предусмотрены нюансы:

«Осуществляет в течение не менее 12 месяцев трудовую (служебную) деятельность, либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо иную приносящую доход деятельность», — говорится в законопроекте.

Ещё два обязательных условия касаются отсутствия судебных разбирательств с местными органами власти об обеспечении жильём по договору найма.

Право на предоставление социальной выплаты удостоверяется жилищным сертификатом, которые предлагается выдавать в порядке очередности. Предполагается, что сертификат будет действителен в течение трёх месяцев с даты его выдачи.

Согласно проекту, жилье не должно быть меньше 33 кв. метров и его запрещено покупать в аварийном доме, подлежащем сносу или реконструкции, а также у близких родственников, включая усыновителей. При этом законопроект допускает вложение собственных средств при желании приобрести квартиру большей площади, чем предусмотрено государством.

По данным минстроя, в 2021 году из республиканского бюджета Чувашии на предоставление детям-сиротам жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений выделяется 281 442,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии остались неосвоенными более 115 млн рублей, предусмотренных на приобретение жилья для детей-сирот и многодетных семей.

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