Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбурге во время пожара в многоэтажном жилом доме по ул. Салмышская газодымозащитная служба спасла 14 человек, среди которых двое детей. Всех из вывели из задымленного здания на свежий воздух. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером 12 мая в высотке возник пожар. Очаг возгорания находился в кладовке. Огонь уничтожил 6 квадратных метров подсобного помещения.

В тушении участвовали 18 пожарных и семь спецмашин. Предположительной причиной ЧП назван поджог.