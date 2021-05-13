Новосибирск, , 07:17 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидемического сезона зарегистрировано 390 обращений граждан с укусом клеща. Из них 42 — дети до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что наибольшее число обращений в Искитимском районе.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовано 141 клещей, на наличие возбудителя клещевого боррелиоза — 142 клещей. Из них заражены вирусом клещевого энцефалита — 2,8%, боррелиями — 16,2%.