Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Погодные условия в России в ближайшие два месяца будут определять ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Она пояснила, что этот процесс связан с конкуренцией различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, случаи заражения которыми фиксируются в разных точках мира и уже выявлены в РФ.

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала эксперт, слова которой приводит РИА Новости.

Ученый подчеркнула, что при сухой и жаркой погоде распространение коронавируса будет снижаться и всплеска заболеваемости COVID-19 в стране удастся избежать. В противном случае, по словам Барановой, непогода будет провоцировать граждан все чаще находиться в помещениях, а скопления людей в закрытых пространствах будут провоцировать новые вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске у иностранных студентов, которые прибыли в город из Индии, зафиксировали заражение индийский штамм коронавируса. Вспышка инфекции среди них произошла в конце апреля. О выявленном штамме стало известно в период майских праздников.

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