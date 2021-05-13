Подгорица, , 07:59 — REGNUM В Черногории Грецию рассматривают в качестве дружественного государства, а греческий народ как дружественную нацию, заявил президент Черногории Мило Джуканович 12 мая на встрече с президентом Греции Катериной Сакеларопулу. Он поблагодарил Грецию за внимание, которое эта страна уделяет Черногории и региону в процесса достижения европейских и евроатлантических целей. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Президент с удовольствием принял приглашение провести встречу в рамках празднования 200-летия с начала борьбы за независимость Греции и 140-летия установления дипломатических отношений между Черногорией и Грецией, и высоко оценил качество межгосударственных отношений.

С сожалением, что из-за эпидемиологической ситуации не удалось встретиться лично, Джуканович отметил, что дискуссии на высшем политическом уровне всегда являются большим стимулом для развития межгосударственных отношений, и они приобретают новое качество.

Джуканович поблагодарил Сакеларополу за помощь, которую оказала Греция, в рамках ЕС и на двусторонней основе путем поставки защитного оборудования во время битвы с коронавурусом.