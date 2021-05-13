Якутск, , 07:14 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело за халатность, в результате которой сгорела сельская школа. Ущерб составил более 96 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Читайте также: В Бурятии горела школа

В ходе следствия было установлено, что 29 мая 2019 года директор школы в селе Кустур направила в адрес главы Эвено-Бытантайского района заявку о проведении в здании школы капитального ремонта. В числе прочих работ было необходимо демонтировать 230 люминесцентных светильника и заменить их на светодиодные. Также замены требовала электропроводка по всему периметру здания.

Но эта заявка в надлежащем порядке не была рассмотрена, деньги не выделены, и ремонт не осуществлён.

29 января 2021 года в школе случился пожар — здание с имуществом на 96 млн 270 тыс. рублей полностью сгорела.

Причиной возникновения пожара явилось загорание горючих материалов в результате аварийного режима работы светильника с двумя люминесцентными лампами.

«Произошедшее явилось следствием ненадлежащего исполнения руководством района и школы своих должностных обязанностей. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Окинском районе Бурятии 6 марта едва не сгорело здание начальной школы.