Пермь, , 07:11 — REGNUM В Пермском крае после трагедии в казанской школе, где жертвами стрелка стали семеро детей и двое взрослых, во всех образовательных учреждениях проведут проверки соблюдения мер безопасности.

«В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние. В частности, организации пропускного режима и антитеррористической защищенности, наличию технической оснащенности и прочее», — сообщает краевая прокуратора.

Тему мер безопасности обсудили и в правительстве региона. Губернатор Дмитрий Махонин поручил двум министерствам изучить ситуацию и по необходимости принять меры.

«Важно с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности школьников и студентов. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить любые чрезвычайные происшествия в будущем и защитить наших детей. Поручаю министерству территориальной безопасности и министерству образования и науки Пермского края еще раз внимательно проверить, все ли возможные меры нами приняты. При необходимости следует обратиться за помощью к правоохранительным органам. После завершения аудита доложите о его результатах», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в 2018 году ученики школы Перми также подверглась вооружённому нападению. Двое подростков проникли в образовательное учреждение с ножами. Благодаря героизму учителя удалось избежать жертв. «Это стало для региона определенным уроком: в крае были усилены меры безопасности, в том числе школы оборудованы видеонаблюдением и металлорамками, в них налажена пропускная система», — отметил Махонин.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас следует еще раз изучить ситуацию в образовательных учреждениях региона. Это особенно актуально накануне сдачи Единого государственного экзамена, выпускных и старта приемных кампаний в учебных заведениях.