Берлин, , 08:08 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил для китайского авторынка обновлённый седан Passat. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка стала ещё больше. Её длина увеличилась с 4933 до 4948 мм. Кроме того, автопроизводитель укомплектовал модель новой адаптивной головной оптикой. Вдоль радиаторной решётки появились две тонкие LED-полосы. На корме задние фонари объединены светодиодной полосой красного цвета.

По предварительной информации, линейка двигателей рестайлингового автомобиля не изменится. В ней будут бензиновые турбированные силовые агрегаты TSI рабочим объёмом 1,4 и 2,0 литра. Крутящий момент от мотора машины передаётся на её передние колёса через семиступенчатый «робот» DSG.

Продажи рестайлингового седана стартуют летом нынешнего года.

Напомним, в апреле 2021 года мировые продажи автоконцерна BMW составили около 220 тыс. автомобилей. Это на 10% больше, чем в апреле прошлого года.

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