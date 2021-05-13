Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри с 13 по 19 мая совершит поездку по европейским странам, где обсудит с официальными лицами задачи по смягчению последствий климатических изменений. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«В Риме специальный посланник президента Керри встретится с официальными лицами Италии и Ватикана. В Лондоне он пообщается с представителями правительства Великобритании, которая проведёт в ноябре этого года в Глазго COP26. В Берлине… Керри встретится с германскими официальными лицами», — говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщалось ранее, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проведение которой из-за пандемии было перенесено, пройдёт в Глазго с 1 по 12 ноября 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри указал на проблематичность приобретения китайских солнечных батарей по причине свидетельств принудительного труда в регионе и укрепления позиций Китая на рынке.

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