Салехард, , 07:05 — REGNUM Жителей Салехарда обеспокоило видео, на котором запечатлён подросток, играющий ножом — «бабочкой» на крыльце школы. Видео было размещено в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

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"В Казани стреляют, в Салехарде на крыльце школы № 4 молодой парень машет ножом. Уважаемые родители, обратите внимание на своих детей!» — пишет автор ролика.

При этом местные власти уверяют, что усилили меры безопасности в школах. «Охрана обеспечена, будут проведены дополнительные инструктажи», — сообщает глава Салехарда Алексей Титовский.

В городском департаменте образования журналистам портала N24 пояснили, что действия подростка были моментально зафиксированы сотрудником частного охранного предприятия, подросток с опасным ножом в руках покинул территорию школы, а «нож» и вовсе был деревянным.