Подгорица, , 07:58 — REGNUM Румыния является проверенным и верным союзником, который поддерживает внешнюю политику Черногории во всех ее аспектах, заявил 12 мая глава черногорского МИД Джордже Радулович, поблагодарив румынского коллегу Богдану Ауреску за постоянную политическую и экспертную помощь на пути в ЕС, а также широкую поддержку политики расширения Европейского союза в страны Западных Балкан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Радулович на онлайн-встрече с Ауреску выразил надежду на то, что в будущем политический диалог и переговоры по вопросу вступления в ЕС будут активизированы.

Ауреску выразил удовлетворение дружественными отношениями между двумя странами, отметив, что Черногория, как самый серьезный кандидат на членство в ЕС, может рассчитывать на поддержку его страны. Он также заявил, что Румыния, как надежный и верный союзник в НАТО, всегда выступала за членство в альянсе, и именно успех на этом пути, по его словам, также способствовал большей стабильности и безопасности в регионе.