Куала-Лумпур, , 06:58 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин назвал критической ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он заявил в своем обращении по случаю праздника Ураза-байрам.

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«Ситуация в стране достигла критической отметки, поэтому власти должны предпринять незамедлительные меры», — заявил он.

Яссин добавил, что эпидемиологическая обстановка вынудила его ввести ряд ограничительных мер в Малайзии. В частности, в стране запретят поездки между регионами страны, а также посещение родственников на праздник. Яссин подчеркнул, что принимал решение, чтобы спасти жизни людей.

Всего с начала пандемии в Малайзии выявили около 453,2 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли более 1,7 тыс. человек.