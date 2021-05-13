Чайковский, Пермский край, , 06:55 — REGNUM В Чайковском городском округе Пермского края суд вынес приговор в отношении менеджера строительной компании. Женщине инкриминировали мошенничество и присвоение более 12 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Сотрудницу строительной организации обвинили в совершении десяти преступлений, в результате которых пострадали дольщики. Установлено, что менеджер в 2018—2019 годы заключила с гражданами от имени компании десять договоров на приобретение квартир в новостройке по ул. Декабристов, 36А в Чайковском. Получив от клиентов деньги в размере от 1 до 1,5 млн рублей, в кассу организации женщина денежные средства не внесла, а похитила, распорядившись впоследствии по своему усмотрению.

Суд назначил женщине наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судебная инстанция удовлетворила иски обманутых дольщиков на 9 млн 350 тыс. рублей. Остальной ущерб женщина погасила в добровольном порядке. Приговор в законную силу не вступил.