Буэнос-Айрес, , 06:49 — REGNUM Около 2 млн доз российской вакцины от коронавирусой инфекции «Спутник V» может выпустить в июне аргентинская лаборатория Richmond, заявила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти 12 мая в эфире телеканала Todo Noticias.

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Она отметила, что учреждение уже выпустило три партии препарата, получившего в стране название «Спутник VIDA». Сейчас специалисты российского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проверяют качество этих доз.

По словам Виссотти, при благоприятном исходе Россия начнет поставки в Аргентину антигена для дальнейшего производства первого и второго компонентов вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля авиакомпания Aerolineas Argentina совершила тринадцатый по счету рейс в Россию для поставки в Аргентину очередной партии «Спутника V».

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