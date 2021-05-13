Южно-Сахалинск, , 06:47 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска после ЧП в гимназии №175 в Казани, в результате которого погибли девять человек, в том числе семь детей, усилят меры безопасности. Планируется заменить пожилых охранников на физически крепких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Все 32 школы столицы островного региона обеспечены тревожными кнопками и видеонаблюдением.

Врио начальника УМВД России по Южно-Сахалинску Алексей Ситников сообщил на прошедшем в администрации города совещании по вопросам обеспечения безопасности в учреждениях образования, что пропускной режим и охрану в школах обеспечивают люди преклонного возраста, которых необходимо заменить на подготовленных и физически крепких охранников.

«Мы готовы все вместе внедрять новые требования к организации охраны в школах. Случайных людей здесь быть не должно. Нужно повышать планку и в целом менять подход к работе, от которой напрямую зависят жизнь и безопасность наших детей», — сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, написал 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».