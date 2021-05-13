Нур-Султан, , 06:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете продажи и сдачи в аренду иностранцам и иностранным юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба главы государства.

Принятый закон, который ранее был одобрен Мажилисом (парламентом) Казахстана, запрещает иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам Казахстана с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием и кандасам (этническим казахам-репатриантам) обладание земельными участками сельскохозяйственного назначения как на праве частной собственности, так и на праве временного землепользования.

Напомним, что в стране до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление указанным категориям физических и юридических лиц прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса Казахстана одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

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