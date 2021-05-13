Новосибирск, , 06:43 — REGNUM В 2020 году 13,8% или 386,2 тыс. жителей Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27,3% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,4%. Объём денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных в 11 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных», — уточняет региональный орган статистики.

Отметим, прожиточный минимум в IV квартале 2020 года в среднем на жителя Новосибирской области составил 11 845 рублей. Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами — 7474 рубля, а в группе с наибольшими доходами — 85 152 рубля.