Добрянка, Пермский край, , 06:43 — REGNUM В городе Добрянка Пермского края суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, признав ее виновной в истязании 13-летнего сына, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2019—2020 годах мать систематически причиняла своему ребенку телесные повреждения, угрожая ребёнку убийством. В ходе расследования уголовного дела мальчик был изъят у матери и передан на воспитание отцу. Следователь в адрес полиции и органов опеки и попечительства внес представление с требованием об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлению.

Суд признал женщину виновной в преступлениях по трем статьям УК РФ — в истязании ребенка, угрозе убийством и ненадлежащем исполнении родительских прав. Жительница Добрянки получила условный срок — три года и семь месяцев с испытательным сроком три года.