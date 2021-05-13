Ханой, , 06:41 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Из них 33 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли из-за границы. Отмечается, что всех пациентов выявили в регионах Вьетнама, где введен карантин из-за вспышек COVID-19. Наибольшее число инфицированных за минувшие 24 часа выявили в Дананге — 22 человека.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме подтвердили 3658 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 2 636 пациентов, еще 77,7 тыс. человек находятся на карантине с подозрениями на наличие коронавирусной инфекции.

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