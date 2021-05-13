Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе на площади Таймс-сквер в американском городе Нью-Йорк задержан полицейскими в штате Флорида, 12 мая передал телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Им оказался 31-летний чернокожий Фаррах Мухаммад, которого 11 мая заметили в штате Северная Каролина. Его задержали рядом с городом Джексонвилл. Подозреваемого поместили под арест в тюрьме округа Бредфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу на Таймс-сквер, ранив двух женщин и ребенка. Стрелявший скрылся с места преступления, однако полиция опубликовала видеозапись с моментом стрельбы, на котором видно лицо преступника.

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