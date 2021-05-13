Белград, , 06:37 — REGNUM В центре Белграда 12 мая был открыт мемориальный зал в память сербах, пострадавших на войне в Хорватии с 1991 по 1995 год. По данным комиссии по пропавшим без вести лицам правительства Сербии, около 1600 человек даже спустя 30 лет оказались пропавшими без вести. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

В открытии приняли участие министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальных дел Сербии Дарья Кисич Тепавчевич и председатель комиссии по пропавшим без вести лицам правительства Сербии Велько Одалович, которые согласны с тем, что комната наполнена «эмоциями боли и страданий», еще раз напоминает обо всех страданиях и исход,

Кисич Тепавчевич, обращаясь к семьям пострадавших, заявила, что в этом зале ощущается мужество и настойчивость в борьбе, которая продолжается до тех пор, пока не будет найден последний пропавший без вести человек.

«Прошло более 30 лет с момента первых бедствий и пропавших без вести лиц в бывшей Югославии, и, к сожалению, многие вопросы остались нерешенными», — признала Кисич Тепавчевич.