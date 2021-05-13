Оренбург, , 06:31 — REGNUM Вырубка деревьев на Красной площади в Оренбурге может вылиться в уголовное дело. Прокуратура провела проверку и передала материалы в полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, на ул. Красная площадь в районе пляжа реки Урал выявлено 17 порубочных остатков тополей, на которых отсутствуют видимые признаки аварийного состояния.

«При таких обстоятельствах имеются основания полагать, что при вырубке насаждений были нарушены Правила благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург», предусматривающие основания для вырубки (повреждения) зеленых насаждений», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в рамках нацпроекта в Оренбурге начнут благоустройство восточной набережной Урала от пешеходного моста до ул. Красная площадь. Предполагается, что работы проведут в течение двух лет.

Добавим, реставрация и благоустройство правой части набережной Урала в Оренбурге стартовало в 2017 году и сопровождается скандалами. Так, знаменитый спуск к реке, который является объектом культурного наследия и визитной карточкой города, пришлось неоднократно ремонтировать после проведенной реставрации. Оренбуржцы пристально следят качеством работ на набережной — популярным местом отдыха — и сигнализируют об огрехах.

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