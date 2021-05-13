Хабаровск, , 06:33 — REGNUM В селе Найхин Нанайского района ночью 12 мая в частном жилом доме произошёл пожар, после тушения огня обнаружены тела супругов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Читайте также: В Севастополе шестилетний ребёнок погиб при пожаре

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, с участием следователя-криминалиста проводится осмотр, изымаются предметы и вещи, имеющие значение для следственных органов.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Погибшим было — 62 года мужчине и 59 лет женщине.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенок 6 лет погиб при пожаре на территории садового товарищества в Севастополе.