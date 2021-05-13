Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В Новосибирской области в апреле 2021 года (по сравнению с мартом 2021 года) подорожали транспортные услуги. Это следует из сообщения Новосибирскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда стал дороже на 35,4%, нефирменного поезда — на 7,7%, проезд в купейном вагоне фирменного поезда — на 4%, авиаперелёт — на 1,8%.

При этом цены на проезд в купейном вагоне нефирменного поезда снизились на 11,6%.

«Снижение цен зафиксировано на поездку на отдых в ОАЭ — 22,2%», — уточнил региональный орган статистики.

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