Оренбург, , 06:28 — REGNUM В Оренбурге памятник Герою России Александру Прохоренко отремонтируют в 2021 году. Сейчас проходит процедура передачи памятника в оперативное управление муниципальному департаменту градостроительства и земельных отношений. После завершения оформления объекта в городскую собственность планируется ремонт постамента, сообщает пресс-служба мэрии.

«Необходимо отметить, что разрушению постамента способствуют, в том числе, велосипедисты и роллеры, использующие его для прыжков и катания. Администрация города обращается к оренбуржцам с просьбой не разрушать памятники и бережно относиться к мемориальным объектам. Постаменты памятников не предназначены для отработки трюков!», — подчеркнули в администрации.

Напомним, ранее пользователи соцсетей опубликовали фото памятника с комментарием, что монумент разваливается. Постамент требует ремонта. При этом в своим комментариях подписчики оставляли разные мнения. Одни считают, что виноваты дети, которые замаются трюкачеством, катаясь на велосипедах и скейтах, запрыгивая на ступени постамента. Другие оренбуржцы убеждены, что виной всему коррупция — налицо низкое качество материалов и работ.

Добавим, открытие памятника Герою России Александру Прохоренко в Оренбурге состоялось 4 ноября 2017 года. Его изготовление и установка осуществлялись за счет благотворительных средств.

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