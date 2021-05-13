Каракас, 13 мая 2021, 06:40 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 мая заявил о своей готовности встретиться с представителями оппозиции, включая её лидера Хуана Гуайдо. Об этом он сказал во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.
«Теперь Гуайдо хочет сесть со мной, чтобы поговорить. Я согласен. С помощью ЕС, правительства Норвегии и Международной контактной группы я готов встретиться со всей оппозицией, когда они хотят и где они хотят», — сказал Мадуро.
Ранее Гуайдо предложил политическим силам Венесуэлы начать переговоры для выхода из кризиса при участии международного сообщества. Мадуро считает, что начать переговоры с ним Гуайдо приказал Вашингтон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо планирует разблокировать сумму в $152 млн, которая заморожена на счетах Венесуэлы в банках США.
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