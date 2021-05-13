Анкара, , 06:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на пресс-конференции 12 мая заявил, что действия Израиля в Палестине, противоречащие международному праву и человеческим ценностям, должны быть немедленно прекращены, в соответствии с решениями международных институтов. По его словам, если Совет Безопасности ООН не прекратит эти действия немедленными и решительными мерами, то этот орган безоговорочно признает право на безнаказанное нарушение закона. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Он добавил, что жертвой нападений в Иерусалиме является каждый мусульманин, который совершил паломничество к Каабе в Мекке вместе с нашими братьями и сестрами. Эрдоган подчеркнул, что Жертва этого нападения-каждый мусульманин, проживающий в Стамбуле, Диярбакыре, Багдаде, Каире, Исламабаде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Баку, Сараево.

«Я призываю весь мир, особенно исламские страны, эффективно действовать против нападений Израиля на мечеть Аль-Акса, Иерусалим и дома палестинцев. Защита чести, достоинства и величия Священного города Иерусалима-это долг каждого мусульманина. Мир, который не может защитить Иерусалим и мусульман, предал себя и вытащил чику у бомбы самоуничтожения», — указал Эрдоган.

Напомним, в Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Исламистские группировки с ночи 10 мая ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами. Число жертв растет.