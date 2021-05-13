Медногорск, Оренбургская область, , 06:23 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал депутатов Медногорска активнее участвовать в развитии города. Глава региона обсудил с горсоветом реализацию крупных проектов в муниципалитете в 2021 году.

«В Медногорске мы сегодня реализуем сразу несколько крупных проектов: это и инфраструктура, и ремонт школы, и благоустройство парка, и строительство бассейна, которое начнется уже в этом году. Я вижу, что все проекты в работе. Это серьёзные инвестиции в город», — подчеркнул губернатор.

В муниципальном образовании на 98% завершен ремонт школы № 1, в том числе с учетом замечания главы региона по монтажу новой системы освещения и благоустройству территории. К 1 сентября в обновленную школу смогут вернуться ученики. На работы из регионального бюджета выделено 200 млн рублей.

Продолжается капитальный ремонт водоводов, начатый в 2020 году: больше 40 млн рублей за это время направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры Медногорска. Количество аварий на отремонтированном в прошлом году участке водовода сократилось в два раза.

С 15 мая начинается активная фаза дорожных работ: они коснутся улиц Гайдара, Ежова, Максима Горького, Тульской, переулка Советского до улицы Свердлова. Часть смет еще проходит госэкспертизу: дорожный фонд Медногорска за счет средств регионального бюджета увеличен в 2021 году в три раза (к 9 млн рублей дополнительно выделено еще 25 млн).

Кроме того, в этом году будет открыт регулируемый железнодорожный переезд на Южном шоссе — на время, пока проходит капитальный ремонт путепровода на улице Парковая.

В 2021 году начнётся строительство бассейна. Этот проект поддерживает Медногорский медно-серный комбинат.

Денис Паслер призвал местных депутатов активнее участвовать в развитии своего города и решении вопросов земляков. «Решение текущих вопросов жителей — это приоритет местных властей. В то время, как мы поддерживаем крупные проекты, я хотел бы видеть участие депутатского корпуса в нашей общей работе. Мы выделяем серьезные ресурсы на решение стратегических вопросов, а избранные депутаты должны в диалоге с местной администрацией и бизнесом находить решения текущих вопросов, которые беспокоят горожан. Только так, вместе, мы сможем сделать действительно многое для жителей», — отметил губернатор.

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