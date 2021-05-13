Оттава, , 06:22 — REGNUM Вторую прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca для полной вакцинации от COVID-19 собирается сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он заявил 12 мая в ходе выступления в парламенте страны.

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Первую дозу указанной вакцины глава правительства получил 23 апреля. Вместе с ним привилась и его супруга Софи Грегуар-Трюдо. После этого укол вакциной AstraZeneca сделали также многие члены канадского правительства.

По словам премьер-министра, решение о второй прививке он принял из-за совета его лечащего врача. Трюдо добавил, что получит вакцину через несколько недель, когда подойдет очередь его возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая правительство канадской провинции Альберта отказалось от дальнейшего применения вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Всего Канада получила почти 20 млн доз вакцин от COVID-19.

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