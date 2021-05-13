Сургут, Югра, , 06:20 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) сотрудники прокуратуры проверят законность взимание платы местным муниципальным предприятием «Горводоканал» за негативное воздействие на сети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предприниматели Сургута, чьи предприятия расположены в жилых домах, считают, что местный «Горводоканал» вдвое завышает для них тариф за сброс загрязняющих веществ.

Прокуратура потребовала от муниципальной коммунальной организации предоставить порядок утверждения норматива за сброс загрязняющих веществ сверх норматива для владельцев коммерческой недвижимости. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского воздействия.