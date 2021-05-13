Ульяновск, , 06:20 — REGNUM Ульяновск впервые примет участников всеармейского этапа конкурса военных связистов «Уверенный приём». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соревнования начнутся 24 мая на базе межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО). Ожидается, что в нём примут участие более 200 конкурсантов из соединений и воинских частей всех военных округов и образовательных учреждений Вооружённых сил России.

Отмечается, что конкурсанты покажут навыки работы на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. В полевых условиях связисты будут прокладывать линии связи, настраивать радиосистемы и разворачивать аппаратные связи.

Завершится конкурс «Уверенный приём» 29 мая.

Отметим, что ранее всеармейский этап конкурса проходил в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее в Ульяновской области прошёл конкурс связистов ЦВО «Уверенный прием». В нём приняли участие 36 экипажей. В результате лучшими признаны связисты бригады управления из Екатеринбурга, на втором и третьем местах соответственно — военнослужащие из Ульяновской и Самарской областей. Призёры вошли в сборную команду ЦВО, которая примет участие во всеармейском этапе конкурса.