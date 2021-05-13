Бангкок, , 06:10 — REGNUM В Таиланде за прошедшие сутки выявили 4887 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба таиландского центра оперативного реагирования на COVID-19.

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель. Эксперты связывают рост заболеваемости с возникновением очагов распространения инфекции в исправительных учреждениях Таиланда. В частности, за 12 мая в стране более половины случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 2835 — были выявлены в тюрьмах страны.

Всего с начала пандемии в Таиланде выявили около 90 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали более 450 человек.