Ульяновск, , 06:08 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области двух местных жителей будут судить по факту убийства знакомого, тело которого подожгли вместе с листвой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанут 34-летний мужчина и его 32-летний знакомый. По данным правоохранителей, преступление было совершено в рабочем посёлке Кузоватово 19 октября 2020 года возле одного из домов. Следствие считает, что на момент происшествия обвиняемые были пьяны.

«Они нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами и бревном по различным частям тела», — говорится в релизе.

О причинах конфликта между мужчинами не сообщается. Полученные травмы оказались смертельными: пострадавший скончался на месте происшествия. Следствие также установило, что труп был забросан листвой, которую затем подожгли.

Фигуранты уголовного дела арестованы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по предварительному сговору»). Уголовное дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске конфликт из-за собаки без ошейника едва не привел к смерти мужчины, который осмелился сделать замечание соседке: ульяновец с травмой головы попал в больницу после удара молотком.

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