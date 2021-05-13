Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Огайо, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 12 мая заявил губернатор штата Майк Девайн в видеообращении на странице в YouTube, принадлежащей региональной администрации.

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Речь идет о лицах от 18 лет и старше, которым ввели хотя бы одну дозу препарата до момента выявления победителя. Первый розыгрыш состоится 26 мая и будет проводиться каждую неделю. С помощью такого шага власти надеются повысить интерес населения к вакцинации.

В штате также учредят аналогичную лотерею для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Пяти ее победителям оплатят будущее обучение в одном из университетов Огайо.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил, что власти предлагают бесплатное пиво жителям региона старше 21 год за сделанную в мае прививку от коронавирусной инфекции.

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