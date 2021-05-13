Хабаровск, , 06:07 — REGNUM В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском и Нанайском районах 12 мая завершился отопительный сезон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«По опыту прошлых лет отопительный сезон завершается в центральных районах в 20-х числах мая, а в северных может продлиться до второй декады июня. Первыми в этом году завершили отопительный сезон в Бикинском и Вяземском районах», — уточнили в краевом минЖКХ.

На севере региона отопительный сезон продолжается в Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11 городских округах и 16 районах Приморья 12 мая завершился отопительный сезон, коммунальные службы начали подготовку к следующей зиме.