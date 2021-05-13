Ульяновск, , 05:57 — REGNUM В Ульяновской области 18 летних лагерей могут войти в федеральную программу по частичной компенсации затрат на приобретение путёвки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Исполняющая обязанности министра просвещения Ульяновской области Наталья Семёнова отметила, что родители, помимо частичной компенсации расходов на путёвку в летний лагерь за счёт регионального бюджета, могут также получить 50% компенсации в рамках федеральной программы кешбэка. По её словам, в программе готовы принять участие 18 лагерей Ульяновской области.

В настоящее время совместно разрабатывается механизм реализации по аналогии с туристическим кэшбэком.

Ранее власти отмечали, что за счёт бюджета возмещается до 90% стоимости путёвки. По расчётам министерства, за 21 день эта сумма составит 15 570 рублей.

Напомним, что кешбэк по детским путевкам запустят после 15 мая. Планируется, что из федерального бюджета будет выделено 5 млрд рублей, средства получат 357 тыс. детей. Кроме того, часть стоимости оплаченного турпродукта вернут финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено порядка 563 млн рублей, из них почти 416 млн рублей будет потрачено из региональной казны. Ожидается, что летом отдохнут в 559 лагерях свыше 50 тыс. детей, в том числе будут работать 25 загородных и два детских санатория, 396 школьных лагерей.

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