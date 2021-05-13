Улан-Удэ, , 06:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 517. Об этом утром 13 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 026 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 869 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 224 больных. На амбулаторном лечении находятся 147 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 277 (+66) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 371 (-32) человека.

В реанимации остаются 40 пациентов в тяжёлом состоянии (24 — старше 65 лет). В том числе 21 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 77,8% — из 288 перепрофилированных коек занято 224.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по ситуации на 10 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 93,5 тыс. человек.

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