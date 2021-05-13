Благовещенск, , 05:47 — REGNUM В Благовещенске завершилась проверка школы №27, в которой 13 мая возникла угроза возникновения ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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«Взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен», — уточнили в администрации.

Угроза возникновения ЧС возникла утром 13 мая. Школьников отпустили домой, а в здании образовательного учреждения работали оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, об этом написал 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».