Благовещенск, 13 мая 2021, 05:47 — REGNUM В Благовещенске завершилась проверка школы №27, в которой 13 мая возникла угроза возникновения ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
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«Взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен», — уточнили в администрации.
Угроза возникновения ЧС возникла утром 13 мая. Школьников отпустили домой, а в здании образовательного учреждения работали оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, об этом написал 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».