Красноярск, , 05:46 — REGNUM В Красноярске отопительный сезон пока не завершён. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, отопление в городе отключат 17 мая.

Такое решение приняли, ориентируясь на данные долгосрочного прогноза погоды. Соответствующее распоряжение подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Напомним, текущий отопительный сезон начался 23 сентября. Он продлится 236 дней (прошлый продлился 242 дня), что является средним показателем для Красноярска. Крупных аварий и серьёзных инцидентов, связанных с прохождением отопительного сезона, в городе не зафиксировано.

После отключения отопления начнутся гидравлические испытания. Ремонт выявленных недочётов запланирован на лето.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Санкт-Петербурге продлился 239 дней.

Читайте также: Отопительный сезон в Петербурге завершат в ночь на 13 мая