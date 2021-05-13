Токио, , 05:45 — REGNUM МИД Японии откроет в Индии центр для тестирования японских граждан на наличие коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

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По его данным, в этом центре смогут провериться на наличие COVID-19 граждане Японии, которые намерены выехать из Индии на родину. При этом японское правительство призывает соотечественников вернуться в Японию из-за стремительного распространения коронавируса на индийской территории.

Предполагается, что центр тестирования развернут в одной из гостиниц на окраине Нью-Дели. Проверять японцев на наличие COVID-19 в нем будут бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Япония решила усилить контроль за въездом лиц, прибывающих из Индии, Пакистана и Непала из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. Всем прибывшим на японскую территорию из этих государств будет необходимо пройти шестидневный карантин.

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