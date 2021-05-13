Канберра, , 06:41 — REGNUM Австралия заключила с американской компанией Moderna соглашение о поставке в страну 25 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

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«Правительство Австралии закупает 25 миллионов доз вакцины компании Moderna против COVID-19 для дальнейшей диверсификации нашего портфеля вакцин, а также для обеспечения доступа к бустерной или вариантной вакцине, если это потребуется в будущем», — говорится в сообщении.

Соглашение включает поставку 10 млн доз вакцины до окончания 2021 года и 15 млн доз обновлённого варианта вакцины в 2022 году. Поставки начнутся сразу после получения одобрения препарата национальным регулятором — Управлением терапевтических товаров (TGA).

Отмечается, что правительство также продолжает переговоры с Moderna о создании в Австралии завода по производству мРНК-вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, международные полёты крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas возобновятся в декабре, на два месяца позже ранее запланированного срока, из-за задержек в реализации в стране программы вакцинации от COVID-19.

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