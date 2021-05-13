Чебоксары, , 05:40 — REGNUM В селе Батырево в Чувашии в плотине ручья Кепе произошла массовая гибель рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском региональном штабе ОНФ, где не раз обращали внимание надзорных органов на проблемный участок плотины.

Гибель рыбы в селе Батырево Onf.ru

Общественники после обращения местных жителей побывали на плотине Кепе, зафиксировав замор рыбы на участке протяженностью более 200 метров. В штабе, оценивая «внешний вид рыбы», полагают, что она разлагается здесь «уже долгое время».

Эксперт ОНФ, эколог Альберт Ластухин выдвигает несколько версий причин происшествия — в частности, замор рыбы и слив токсичных стоков.

По данному факту «фронтовики» обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку. Общественники отмечают со ссылкой на управление Росрыболовства, что впервые гибель рыбы была замечена в начале марта. Для установления причин происшествия взяты пробы воды и рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к проверке присоединилась прокуратура Чувашии, заявив о подключении к этой работе специалистов других контрольно-надзорных ведомств.

Напомним, что «фронтовики» уже не раз обращали внимание на проблемы в селе Батырево, в том числе на ситуацию с ручьём Кепе, где зимой не замерзал и окрасился в бурые оттенки один из участков водоёма.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в Чувашии