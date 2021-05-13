В чувашском селе Батырево произошла массовая гибель рыбы
Чебоксары, 13 мая, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В селе Батырево в Чувашии в плотине ручья Кепе произошла массовая гибель рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском региональном штабе ОНФ, где не раз обращали внимание надзорных органов на проблемный участок плотины.
Общественники после обращения местных жителей побывали на плотине Кепе, зафиксировав замор рыбы на участке протяженностью более 200 метров. В штабе, оценивая «внешний вид рыбы», полагают, что она разлагается здесь «уже долгое время».
Эксперт ОНФ, эколог Альберт Ластухин выдвигает несколько версий причин происшествия — в частности, замор рыбы и слив токсичных стоков.
По данному факту «фронтовики» обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку. Общественники отмечают со ссылкой на управление Росрыболовства, что впервые гибель рыбы была замечена в начале марта. Для установления причин происшествия взяты пробы воды и рыбы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к проверке присоединилась прокуратура Чувашии, заявив о подключении к этой работе специалистов других контрольно-надзорных ведомств.
Напомним, что «фронтовики» уже не раз обращали внимание на проблемы в селе Батырево, в том числе на ситуацию с ручьём Кепе, где зимой не замерзал и окрасился в бурые оттенки один из участков водоёма.